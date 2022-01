Topviroloog Peter Piot en zijn vrouw en vaccinexperte Heidi Larson houden vurig pleidooi voor vaccinatie: "Zonder te prikken gaan we er niet uit geraken”

Komt er een nieuwe golf door omikron? Kan je twee keer besmet raken? Prof. Herman Goossens beant­woordt al jouw vragen bij HLN LIVE

Voorlopig zijn er 18 bevestigde gevallen in ons land van personen die besmet bleken met de omikronvariant van het coronavirus. Maar hoe snel zal omikron zich verspreiden in ons land? Zal het voor een nieuwe golf zorgen? En kan je twee keer op korte termijn besmet raken met die nieuwe variant? U stuurde via hln.be meer dan 200 vragen in over omikron. Microbioloog Herman Goossens (UZ Antwerpen) beantwoordt die vragen bij HLN LIVE. Bekijk de antwoorden van de professor hieronder.

7 december