Topdokters helpen met goede voornemens: “Stel in 2021 je kinderwens niet uit”

Vrouw bevalt van baby die maar twee jaar jonger is dan zij zelf: embryo was 27 jaar lang ingevroren

3 december Een vrouw uit Knoxville in de Amerikaanse staat Tennessee is bevallen van een dochtertje dat technisch gezien maar twee jaar jonger is dan zij zelf. Het embryo van de kleine Molly was 27 jaar ingevroren vooraleer het bij Tina Gibson (29) werd ingeplant.