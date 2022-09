Toegang tot psychologische zorg moeilijker voor vrouwen en mensen in armoede

Hoe onder­scheid je tussen narcisme en eigenlief­de? “Mannen hebben meer narcisti­sche trekken dan vrouwen”

Donald Trump, Kanye West, Cristiano Ronaldo en de ex van je beste vriendin, het lijkt wel alsof er nooit meer narcisten waren dan nu. Gek is dat niet, verhelderen twee narcisme-experts: “Niemand is 100 procent niet-narcistisch. We bezitten die karaktertrek allemaal.” En maar goed ook, want eigendunk helpt je vooruit in het leven. De experts lichten toe hoe, en geven aan waar de grens tussen gezonde en toxische eigenliefde ligt. “De helft van de narcisten raakt van hun diagnose verlost.”

27 september