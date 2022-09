Tests met kankerdodend virus lijken veelbelovend: “Ik kreeg al palliatieve zorg, maar nu ben ik genezen”

“Indrukwekkend”

Hoofdonderzoeker professor Kevin Harrington vertelde de BBC dat de behandelingsresultaten “werkelijk indrukwekkend” waren voor een reeks gevorderde kankers, waaronder slokdarmkanker en een zeldzame vorm van oogkanker. “Het is zeldzaam om zulke goede responspercentages te zien in klinische proeven in een vroeg stadium, aangezien deze in de eerste plaats bedoeld zijn om de veiligheid van de behandeling te testen, en het gaat om patiënten met zeer gevorderde kankers waarvoor de huidige behandelingen niet meer werken”, zei hij. “Ik ben benieuwd of we voordelen blijven zien naarmate we meer patiënten behandelen.”