Tekort aan diabetesmedicijn Ozempic duurt nog het hele jaar volgens fabrikant

Maakt feromonen­par­fum jou écht onweer­staan­baar? Prof legt uit wat (niet) werkt

Ook al is Valentijn al even achter de rug, toch staan de sociale media - met TikTok op kop - vol met video’s over feromonenparfums. Het zou jou onweerstaanbaar maken voor het andere geslacht. Maar vallen vrouwen of mannen hierdoor echt voor jou in zwijm? En wat zijn die feromonen eigenlijk juist? Volgens hoogleraar Fysiologie Jan Hindrik Ravesloot is hier toch een geurtje aan.