Tegenslag bij Sanofi en GSK: coronavaccin pas eind 2021 beschikbaar

Wanneer bent u aan de beurt? Dit is onze vaccinatie­stra­te­gie

4 december De vaccinatiestrategie voor ons land is bekend. Het toedienen van de 22,4 miljoen bestelde doses zal in drie fases verlopen. De woonzorgcentra en zorgberoepen komen eerst aan de beurt. Daarna de ruim 2 miljoen 65-plussers, en vervolgens de 45- tot 65-jarigen met onderliggende gezondheidsproblemen. De timing staat of valt met de beschikbaarheid van de vaccins, waarover nog veel onduidelijkheid bestaat. Wanneer bent u aan de beurt volgens de huidige timing?