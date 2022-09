Te weinig stamceldonoren met vreemde roots

Voor patiënten met ernstige ziektes zoals leukemie en lymfeklierkanker is een behandeling met stamcellen vaak de levensreddende laatste kans om te genezen. Belangrijk is wel dat de stamcellen van de donor exact passen bij de patiënt, zodat zijn of haar lichaam die niet afstoot. Het weefseltype is daarbij belangrijk, wat genetisch bepaald is. De etnische roots van de patiënt en de donor spelen dus een zeer grote rol. Minder dan drie procent van de Belgische stamceldonoren heeft Turkse, Noord- of Centraal-Afrikaanse roots. Daardoor heeft één op de drie patiënten het moeilijk om een geschikte donor te vinden. Bij mensen met West-Europese roots is dat slechts één op de tien.

“Levensnoodzakelijk”

“Omdat minder dan 3 procent van de donoren die in het Belgische stamcelregister staat Turkse, Noord- of Centraal-Afrikaanse roots heeft, zitten we dus met een probleem”, zegt Prof. Emr. Dr. Pierre Zachée, voorzitter van het Belgische BeenmergProgramma. “Voor patiënten van deze etnische doelgroepen is het momenteel zoeken naar een naald in een hooiberg. Daarom is het levensnoodzakelijk dat we dringend meer etnische variatie krijgen in het stamcelregister.”