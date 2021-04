Studies: Britse variant niet dodelijker, wel hogere viruslading

De zogenaamde Britse coronavariant, B.1.1.7, is besmettelijker, maar niet dodelijker dan het oorspronkelijke virus dat eind 2019 voor het eerst opdook in het Chinese Wuhan. Er werd al langer vermoed dat de Britse variant besmettelijker was. Twee verschillende studies die verschijnen in respectievelijk "The Lancet Infectious Diseases" en "The Lancet Public Health" bevestigen dit vandaag.