Studie: “Wie toch besmet raakt na volledige vaccinatie, bouwt superimmuniteit op”

Wie volledig gevaccineerd is en toch nog Covid-19 oploopt, bouwt een soort van “superimmuniteit” op. Dat beweren wetenschappers uit Oregon in een nieuwe studie. Ze voegen er wel meteen de waarschuwing aan toe dat gevaccineerden niet zelf een besmetting met het coronavirus moeten gaan opzoeken.

‘Hybride immuniteit’ verwerf je als je een dubbele immuniteit opbouwt: zowel via het vaccin als via een besmetting. Dat kan door je te laten vaccineren nadat je al eens besmet geweest was met het coronavirus, maar het kan ook omgekeerd: dat je toch nog geïnfecteerd raakt nadat je al volledig gevaccineerd was. Dan spreekt men van een doorbraakinfectie.

Wetenschappers uit de Amerikaanse staat Oregon hebben doorbraakinfecties bestudeerd bij personeel van de Oregon Health & Science University School of Medicine in Portland. Ze legden 26 gevaccineerde personeelsleden die besmet raakten met een doorbraakinfectie naast een groep mensen die ook gevaccineerd waren, maar geen Covid-19 hadden opgelopen. Bleek dat de groep van de gevaccineerden die toch nog besmet raakten een substantiële verhoging van antistoffen in het bloed hadden. “Een verhoging van 1.000 procent en soms zelfs 2.000 procent, dus een echt hoge immuniteit”, zegt Fikadu Tafesse, professor moleculaire microbiologie en immunologie. “Dat is bijna ‘superimmuniteit’.”

Verscheidene andere studies toonden al aan dat een besmetting gevolgd door één prik met een coronavaccin een grote bescherming biedt tegen een eventuele nieuwe infectie. Maar het nieuwe onderzoek focust op de omgekeerde volgorde in de tijd: eerst gevaccineerd, dan besmet. Het is een van de eerste studies die dat onderzoekt. Beide gevallen zijn voorbeelden van ‘hybride immuniteit’. Maar gokken op een vaccinatie ná een besmetting met corona om zo hoge immuniteit op te bouwen, dat kan gevaarlijk zijn omdat “we niet kunnen voorspellen wie er ernstig ziek wordt door Covid”, zegt Monica Gandhi, infectiologe aan de University of California in San Francisco.

Vaccins bieden minder bescherming tegen infectie dan tegen een ernstig ziekteverloop. De omikronvariant die zowat overal aan een opmars bezig is, lijkt volledig gevaccineerden nog vaak te besmetten, maar zij komen er meestal met lichte of zelfs geen Covid-symptomen vanaf. Het is dus zeker niet uitgesloten dat je na een volledige vaccinatie toch nog besmet raakt, maar “als je dan toevallig nog wordt blootgesteld aan het virus, krijg je deze geweldige immuunrespons”, legt Tafesse de conclusie van de studie uit. “Het weerspiegelt zo de immuniteitsreactie die we zouden krijgen bij een boosterprik.”

Je opzettelijk laten besmetten blijft weliswaar een slecht idee. “Een boosterprik is nog altijd veiliger dan Covid-19 krijgen, zeker voor wie risico loopt op ernstige ziekte, zoals 70-plussers, mensen met diabetes of met een verzwakt immuunsysteem”, zegt Gregory Poland, directeur van Mayo Clinic’s Vaccine Research Group. Poland raadt dan ook een volledige vaccinatie mét boosterprik aan. In het beste geval word je dan niet besmet, een scenario dat gevolgd wordt door het tweede beste, waarbij je ondanks de boostervaccinatie toch nog Covid-19 oploopt, maar enkel milde of geen symptomen vertoont. Het slechtste scenario is om niet volledig gevaccineerd te zijn en zo ernstige ziekte of zelfs overlijden te riskeren na een infectie.