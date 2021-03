Studie VUB: oorzaak chronische pijn is vaak overgevoeligheid voor pijn

Antwerpen Arne (30) was een half jaar chronisch ziek door corona: “Ik geloof nu in de genezende kracht van het eigen lichaam”

22 januari Arne Van Damme (30) uit Wilrijk geraakte in het begin van de coronacrisis besmet en was nadien meer dan een half jaar chronisch ziek. Wegens een gebrek aan voldoende officiële informatie zocht hij zelf naar behandelingsstrategieën om zichzelf te genezen. Ondertussen is hij volledig hersteld en vertelt hij over zijn ziekteverloop met ups en downs. “Ik kijk nu volledig anders naar gezondheid.”