Studie toont hoe simpele oogtest risico op hartaanvallen kan voorspellen

Onderzoekers ontdekten dat wanneer ze informatie over het patroon van bloedvaten in het netvlies combineren met traditionele klinische factoren ze het risico van deelnemers op een hartaanval beter konden inschatten. In een rapport beschrijven ze hoe de medische en levensstijlgegevens van 500.000 mensen uit de UK Biobank hebben gebruikt om een maat te berekenen die ‘fractale dimensie’ wordt genoemd. Vervolgens combineerden ze dit in een model met factoren zoals leeftijd, geslacht, systolische bloeddruk, BMI en rookstatus.

Ana Villaplana-Velasco, een promovendus aan de Universiteit van Edinburgh, zei: “Opvallend is dat we ontdekten dat ons model in staat was om deelnemers met een laag of hoog risico op een hartaanval in de UK Biobank beter te classificeren in vergelijking met gevestigde modellen die alleen demografische gegevens bevatten. De verbetering van ons model was nog groter als we een score toevoegden met betrekking tot de genetische neiging tot hartproblemen.”