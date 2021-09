Studie: Schotse leerkrachten liepen geen hoger risico op hospitalisatie door Covid-19

Leerkrachten in Schotland liepen in het schooljaar 2020-2021 geen hoger risico om met Covid-19 in het ziekenhuis te belanden of zwaar ziek te worden door het coronavirus dan andere gelijkaardige werknemers. Dit blijkt uit een studie van de universiteit van Glasgow die in het vakblad BMJ (The British Medical Journal) is verschenen.