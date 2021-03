Studie: “Langetermijneffecten van corona bij een op de drie ziekenhuispatiënten”

Het artikel, dat een synthese maakt van verschillende onderzoeken over het onderwerp, noemt uitputting, kortademigheid, angst, depressie en posttraumatische stress als meest voorkomende symptomen bij patiënten met ‘Long Covid’. Volgens de onderzoekers wijzen de data op een onderschatte gezondheidscrisis, en zouden overheden er meer aandacht voor moeten hebben. En zouden ze vooral moeten nadenken over hoe dit aan te pakken.

Vermoeidheid

Het artikel, dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Nature Medicine, analyseerde negen studies in Europa, de VS en China, waarbij patiënten op lange termijn gevolgd werden. Een Italiaanse studie concludeert dat op 143 zieken ongeveer 90 procent twee maanden na het verlaten van het ziekenhuis nog zeker één symptoom heeft. De helft heeft er meerdere. De meest genoemde symptomen zijn immense vermoeidheid (53,1 procent), pijn aan de gewrichten (27,1 procent) of in de buik (21,7 procent).