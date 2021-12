Studie Harvard: “Moderna beschermt net iets meer dan Pfizer tegen besmetting, hospitalisatie en overlijden”

Pfizer versus Moderna. Welk van deze twee mRNA-vaccins is nu ‘het beste’? Een grootschalige studie van de gerenommeerde Amerikaanse universiteit Harvard onderzocht dit voor het eerst in een rechtstreeks ‘duel’. Winnaar is Moderna, maar het komt eerder neer op een fotofinish. “Beide vaccins zijn hoogst aan te bevelen”, is de conclusie.

Momenteel worden in ons land ook boosterprikken gezet met het coronavaccin van Moderna. Tot ontgoocheling van sommige burgers, die het vaccin van Pfizer als het meest performante beschouwen. Maar is dat wel zo? Wetenschappers van Harvard zochten het uit en publiceerden de resultaten in ‘The New England Journal of Medicine’. Ze voerden hun studie retrospectief uit over twee verschillende periodes in het verleden, toen eerst de alfa- en daarna de deltavariant dominant waren.

Ze analyseerden de elektronische gezondheidsdossiers van een groep van 219.842 Amerikaanse veteranen die het Pfizer-vaccin kregen en een andere groep van 219.842 veteranen die het Moderna-vaccin kregen. Beide groepen waren vergelijkbaar opgesteld qua leeftijd, ras en geslacht, zodat het enige verschil nog het toegediende vaccin was: Pfizer of Moderna.

De onderzoekers bekeken niet alleen de infecties met SARS-CoV-2, maar ook de symptomen van Covid, hospitalisaties, opnames op intensieve en overlijdens als gevolg van de besmetting. De eerste follow-upperiode duurde 24 weken en vond plaats begin 2021, toen de alfavariant dominant was. Het ging om personen die gevaccineerd waren tussen 4 januari en 14 mei 2021. Het geschatte risico op infectie was daar 5,75 besmettingen per 1.000 personen voor de Pfizer-groep en 4,52 infecties per 1.000 personen voor de Moderna-groep. In vergelijking met de gevaccineerden met Moderna hadden de personen die het vaccin van Pfizer kregen 27 procent meer kans op een coronabesmetting en 70 procent meer kans op een ziekenhuisopname door Covid-19.

De tweede onderzochte periode overspande 12 weken en viel later op het jaar toen de deltavariant overheerste. Het ging nu om Amerikaanse veteranen die gevaccineerd waren tussen 1 juli en 20 september 2021. Beide vaccins hielden goed stand tegen delta, maar opnieuw deed Pfizer het net iets minder goed, met een hoger risico van 6,54 infecties per 1.000 personen ten opzichte van de Moderna-groep.

Volledig scherm © BELGA

De onderzoekers benadrukken dat beide vaccins heel effectief bleken in het voorkomen van besmettingen, hospitalisaties en overlijdens. Alleen werkte Moderna net iets beter in al die domeinen dan Pfizer. “Voor wie de keuze aangeboden krijgt, zijn beide vaccins sterk aan te raden, gezien hun hoge werkzaamheid”, klinkt het bij hoofdauteur van de studie, Barbra Dickerman. Ze voegt er wel aan toe dat de kleine verschillen in de geschatte risico’s mogelijk toch nuttig kunnen zijn voor hogere beslissingsniveaus als daar vaccinatie op grote schaal zou worden bekeken.

Het is niet helemaal duidelijk waarin het verschil in werkzaamheidsgraad tussen de twee mRNA-vaccins, die erg op elkaar lijken, nu precies zit. “Dat kan het gevolg zijn van de verschillende mRNA-inhoud van de vaccins, het verschillende interval tussen de eerste en de boosterdoses (4 weken voor Moderna, 3 weken voor Pfizer) of nog andere factoren, zoals de lipidensamenstelling van de nanodeeltjes die worden gebruikt voor het verpakken van de mRNA-inhoud,” zo speculeren de onderzoekers in de studie.

Wat niet werd onderzocht, zijn de veiligheid van de vaccins en hun mogelijke bijwerkingen. Uit eerdere studies bleek al dat Moderna iets meer lichte bijwerkingen vertoont na vaccinatie dan Pfizer.