Studie: coronavirus al in december 2019 in de VS

De eerste stalen die positief terugkeerden, kwamen van twee deelnemers uit Illinois en Massachusetts en werden respectievelijk op 7 en 8 januari 2020 afgenomen. Dat lijkt erop te wijzen dat zij al eind december met het virus besmet raakten. Daarbij komt nog dat de twee testpersonen in kwestie zich niet in New York noch in Seattle bevonden, terwijl die twee steden beschouwd worden als de toegangspoorten waarlangs het virus zijn weg naar de VS vond.