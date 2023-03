Studie: behandeling prostaatkanker vaak niet nodig, monitoren is veilig alternatief

Een operatie of bestraling is meestal niet onmiddellijk nodig als prostaatkanker wordt ontdekt. Jarenlang onderzoek in opdracht van het Britse National Institute for Health and Care Research wijst uit dat het actief monitoren van de ziekte vaak een veilig alternatief is.

De resultaten die zaterdag werden vrijgegeven zijn hoopgevend voor mannen die behandelingsgerelateerde bijwerkingen, zoals een verminderde vruchtbaarheid en incontinentieproblemen willen vermijden. Dat zegt Dr. Stacy Loeb, een prostaatkankerspecialist aan het medische centrum NYU Langone Health in New York, die overigens niet zelf betrokken was bij het onderzoek.

Tijdens het onderzoek werden de drie meest voorkomende benaderingen van de ziekte onderzocht: chirurgie om tumoren te verwijderen, bestraling en monitoring. De meeste prostaatkanker groeit langzaam, dus het duurt vele jaren om de gevolgen van de ziekte te bekijken. “Na 15 jaar was er nog steeds geen verschil in sterfte aan prostaatkanker tussen de groepen’’, zei Loeb. De overlevingskansen van alle drie de testgroepen was bovendien hoog; 97 procent, ongeacht de behandelmethode.

Geen paniek

De resultaten werden zaterdag gepubliceerd in de New England Journal of Medicine en gepresenteerd op een conferentie van de Europese Vereniging voor Urologie in de Italiaanse stad Milaan. Volgens hoofdauteur Dr. Freddie Hamdy van de Universiteit van Oxford, blijkt hieruit dat niemand bij wie gelokaliseerde prostaatkanker wordt ontdekt in paniek hoeft te raken of behandelbeslissingen moet overhaasten. In plaats daarvan zou er “zorgvuldig moeten worden nagedacht over de mogelijke voor- en nadelen van de verschillende behandelingsopties.” Enkele mannen met een hoog risico of vergevorderde kanker heeft overigens wel dringend een behandeling nodig, voegde hij eraan toe.

Onderzoekers volgden meer dan 1.600 Britse mannen die ermee instemden willekeurig te worden toegewezen voor een operatie, bestraling of actieve monitoring. De kanker van de patiënten was beperkt tot de prostaat, een klier ter grootte van een walnoot die deel uitmaakt van het voortplantingssysteem. Mannen in de controlegroep ondergingen regelmatig bloedtesten en sommigen moesten daarna alsnog een operatie of bestraling ondergaan.

Onbeduidend verschil

Sterfte door prostaatkanker kwam voor bij 3,1 procent van de actieve controlegroep, 2,2 procent in de operatiegroep en 2,9 procent in de bestralingsgroep, verschillen die statistisch worden beschouwd als onbeduidend. Na 15 jaar had de kanker zich verspreid bij 9,4 procent van de groep met actieve monitoring, 4,7 procent van de chirurgiegroep en 5 procent van de bestralingsgroep.

De studie werd gestart in 1999 en volgens experts zijn de monitoringpraktijken tegenwoordig nog geavanceerder, met MRI-scans en gentesten als leidraad voor beslissingen. “We hebben nu nog betere manieren om vast te stellen of de ziekte vordert, voordat deze zich ook daadwerkelijk verspreidt”, aldus Loeb.

In de VS kiest al ongeveer 60 procent van de patiënten met een laag risico voor monitoring, ook wel actieve surveillance genoemd.