Studie: antidepressivum verlaagt kans op ziekenhuisopname door Covid-19

Noord- en Zuid-Amerikaanse wetenschappers hebben het middel toegediend aan 741 coronapatiënten in Brazilië, 79 van hen (ruim 10 procent) moesten vanwege de coronabesmetting in het ziekenhuis worden opgenomen. Een controlegroep van 756 coronapatiënten kreeg een placebo, van hen belandde 15,7 procent (119 patiënten) in het ziekenhuis. De studie, die is gepubliceerd in The Lancet Public Health, concludeert dat toediening van het antidepressivum leidde tot een daling van 32 procent van het aantal ziekenhuisopnames.