Stichting tegen Kanker trekt dit jaar 26 miljoen euro uit voor kankeronderzoek

EMA: “Nog geen duidelijk­heid over nood aan aangepast vaccin tegen omikron”

Het is nog niet duidelijk of er een aangepast vaccin nodig zal zijn om bescherming te bieden tegen de omikronvariant van het coronavirus. Dat heeft directeur Emer Cooke van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) gezegd op een persbriefing. “De wetenschappelijke wereld heeft nog meer informatie nodig over de impact van de variant op de doeltreffendheid van de goedgekeurde vaccins”, verklaarde Cooke.

21 december