Stap dichter bij “wondermedicijn”: Israël ontdekt veelbelovend middel, binnenkort ook resultaten van Belgisch onderzoek

Bij coronapatiënten zou het eigenlijk best zijn om heel vroeg na de besmetting in te grijpen. In die eerste, zogenaamd virale fase is het virus zich nog aan het vermenigvuldigen in het lichaam. Als je met krachtige virusremmers zou kunnen voorkomen dat er nog meer virusdeeltjes aangemaakt worden, zou dat ideaal zijn. Het is op deze manier dat aidspatiënten behandeld worden, waardoor zij een normaal leven kunnen leiden.