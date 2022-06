Speurhonden kunnen ook langdurige Covid-19-patiënten herkennen

“Minder kans op langdurige Covid door omikron”

Mensen die met de omikronvariant van het coronavirus besmet zijn, lopen 20 tot 50 procent minder risico langdurige Covid te ontwikkelen dan mensen die de deltavariant hebben opgelopen. Onderzoekers van King's College in Londen trekken die conclusie in een studie die donderdag in het medische tijdschrift The Lancet is verschenen.

