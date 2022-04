Spaanse gezondheidswerkster (31) loopt twee keer Covid op in amper 20 dagen

Een Spaanse vrouw van 31 die in de gezondheidssector werkt, heeft twee verschillende varianten van het coronavirus opgelopen in amper 20 dagen tijd. Dat is, voor zover geweten, wereldwijd de snelste herbesmetting tot nu toe. Haar casus is beschreven in een Spaans onderzoek.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Bij ongeveer 1 op de 10 positieve tests in België ging het de laatste acht weken om een herbesmetting, zo blijkt uit cijfers van Sciensano. Begin december maakten herinfecties nog maar 2,3 procent uit van het totale aantal besmettingen. “Herinfecties worden gedefinieerd aan de hand van patiënten die een tweede positieve test toonden minstens 90 dagen na hun eerste positieve test”, vermeldt het gezondheidsinstituut daarbij. Dat betekent dat er bij ons per definitie drie maanden tussen twee besmettingen moeten zitten om van een herinfectie te kunnen spreken. Wereldrecords zoals dat van de Spaanse gezondheidswerkster kunnen dus niet zomaar ontdekt worden.

Het is bovendien niet eenvoudig om een herbesmetting veroorzaakt door een verschillende stam van het coronavirus dan bij de eerste infectie vast te stellen, omdat alleen sequencing van het volledige genoom dat kan bevestigen. Zo’n sequentieanalyse gebeurt slechts zelden bij twee positieve tests. In ons land werder er de laatste acht weken, volgens cijfers van Sciensano, 46.246 herinfecties vastgesteld, waarvan er 734 werden gesequencet. Dat is amper 1,6 procent.

Ook bij de Spaanse gezondheidswerkster werd die sequentieanalyse uitgevoerd. Na haar eerste positieve PCR-test een paar dagen voor Kerstmis vorig jaar had de vrouw geen symptomen. Maar nog geen drie weken later, in januari, moest ze hoesten en kreeg ze koorts. Het noopte haar tot een nieuwe PCR-test, die net als de eerste test positief terugkwam. Uit de verdere analyse bleek dat de patiënte de eerste keer besmet was geraakt met de deltavariant en daarna met de omikronvariant. En dat binnen de drie weken.

Gemma Recio van het Institut Catala de Salut in Tarragona stelde deze bijzondere casus voor op het European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. In haar presentatie zei ze dat dit geval in de verf zette dat omikron in staat is “de immuniteit opgebouwd door ofwel een eerdere natuurlijke infectie met een andere variant, ofwel door vaccins te omzeilen”. Recio verduidelijkte: “Mensen die Covid-19 hebben gehad, kunnen er met andere woorden niet van uitgaan dat ze beschermd zijn tegen herbesmetting, zelfs niet als ze volledig gevaccineerd zijn”.

Ze voegde eraan toe dat zowel een eerdere besmetting als vaccinatie de omikronpatiënt wél deels lijkt te beschermen tegen een ernstig ziekteverloop en tegen hospitalisatie. De opvolging van herinfecties bij volledig gevaccineerden is volgens Recio van groot belang om de varianten op te sporen die erin slagen de vaccins te omzeilen.