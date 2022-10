Spaanse baby is eerste ter wereld die succesvolle darmtransplantatie ondergaat

In Spanje is voor het eerst een orgaantransplantatie uitgevoerd waarbij een eenjarig meisje een nieuwe darm kreeg van een donor die overleed aan hartfalen. Daarnaast kreeg ze ook vier andere nieuwe ingewanden ingeplant. Dat deelt het La Paz-ziekenhuis in Madrid dinsdag mee.

Bij baby Emma werd darmfalen vastgesteld toen ze amper een maand oud was, omdat haar darm te kort was. Haar gezondheid ging daardoor snel achteruit, tot ze op de leeftijd van dertien maanden de darmtransplantatie ontving. Daarnaast kreeg ze ook een nieuwe lever, maag, milt en pancreas.

“Het kind heeft nu het ziekenhuis mogen verlaten en verkeert thuis bij haar ouders in perfecte gezondheid”, meldt het ziekenhuis in een verklaring.

“Het goede nieuws is dat het leven verder gaat, dat Emma erg dapper is en elke dag bewijst dat ze wil blijven leven”, zegt haar moeder. Emma is nu 17 maanden oud.

Volledig scherm Artsen en verpleegkundig personeel tijdens de operatie. © via REUTERS

Spanje is een wereldleider op vlak van orgaantransplantaties. In 2021 werden er meer dan 102 orgaantransplantaties uitgevoerd per miljoen inwoners (Spanje telt in totaal 50 miljoen inwoners). Volgens het Spaanse ministerie van Volksgezondheid doen enkel de VS het nog beter.

In de meeste gevallen zijn getransplanteerde organen afkomstig van donoren die hersendood zijn verklaard, maar wel nog een hartslag hebben, omdat dit de organen intact houdt. In dit geval waren de organen echter afkomstig van een patiënt waarbij artsen de afwezigheid van een hartslag en de ademhalingsfunctie vaststelden. Aangezien zuurstofrijk bloed dan ontbreekt, worden de organen van de donor dan kunstmatig bewaard via een systeem dat extracorporele membraanoxygenatie (ECMO) wordt genoemd. Wat Emma’s geval bijzonder maakt, is de bijkomende moeilijkheid om een gedoneerde darm te bewaren omwille van de eigenschappen van het spijsverteringsorgaan.

Ondertussen worden ongeveer een derde van alle orgaandonaties in Spanje uitgevoerd met organen die bewaard werden met ECMO, meldt het La Paz-ziekenhuis.