Slechts derde van Belgen met gehoorproblemen draagt hoortoestel

Ziekenhui­zen in financiële problemen door ongezien snel stijgende inflatie

De zorgsector belandt na de coronaschok opnieuw in financiële problemen door de ongezien snel stijgende inflatie. Volgens ramingen van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro slaan de stijgende prijzen een gat van minstens 250 miljoen euro in de rekeningen van de Belgische ziekenhuizen. Voor de Vlaamse woonzorgcentra gaat het om een klap van minstens 100 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd door de zorgkoepel in een persbericht.

4 februari