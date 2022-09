Slechte timing van maaltijden kan slechte invloed op je mentale gezondheid hebben, blijkt uit studie

Mensen die vaak ‘s nachts werken, zijn vaak kwetsbaarder voor depressies of andere mentale gezondheidsproblemen. Dat komt omdat hun circadiaan ritme, of 24-uursritme, wordt aangetast. De slaap/waak- en vasten/eetcycli van nachtwerkers zit verkeerd. Uiteraard kan nachtwerk niet vermeden worden. Zo’n drie procent van de Belgen werkt ‘s nachts, onder meer verpleegkundigen en politieagenten. Onderzoekers vroegen zich af hoe deze werknemers beschermd kunnen blijven tegen een slechte mentale gezondheid. Hun antwoord vonden ze in het tijdstip waarop een maaltijd genuttigd wordt.

Negentien mensen namen deel aan een experiment. Eerst werd ervoor gezorgd dat hun 24-uursritme in de war werd gebracht, net zoals dat bij nachtwerkers het geval is. Daarna deelden de onderzoekers de kandidaten op in twee groepen, en bestudeerden ze de stemming en gemoedstoestand. Een groep mocht zowel tijdens de dag als nacht eten en de andere enkel overdag.

Timing van de maaltijd

De onderzoekers concludeerden dat de mentale gemoedstoestand van de deelnemers duidelijk werd beïnvloed afhankelijk van wanneer ze een maaltijd nuttigden. Bij de deelnemers die zowel overdag als ‘s nachts bleven eten, was er een duidelijke stijging van depressie-achtige klachten (26 procent). Ook was er bij deze groep sprake van een stijging van onrustige gevoelens (16 procent). Bij de deelnemers die enkel overdag aten, was er helemaal geen sprake van een stijging van deze klachten of gevoelens. Daarom suggereren de onderzoekers dat de timing van maaltijden heel belangrijk is.

“We veronderstelden dat het beperken van maaltijden tot overdag tot een verbetering van de stemming zou kunnen leiden”, vertelt onderzoeker Sarah Chellappa aan ‘Scientias.nl’. “Maar we waren verrast dat alleen eten gedurende de dag elke verergering van depressieve klachten en onrustige gevoelens volledig kan voorkomen. Onze bevindingen bieden dan ook een potentiële, nieuwe strategie die de kwetsbaarheid van nachtwerkers voor een slechtere mentale gesteldheid kan helpen verminderen.”

Oorzaak

Chellappa vermoedt dat de oorzaak hiervan te wijten is aan glucose-intolerantie. Daarbij wordt de opname van glucose uit de bloedbaan verstoord en dat zorgt voor verschillende symptomen. “Tijdens het experiment toonden we aan dat de deelnemers die zowel overdag als ’s nachts aten, vaker aan glucose-intolerantie leden”, legt ze uit. “Omgekeerd zagen we dit niet bij de groep die alleen overdag at.” En, volgens Chellapa, is dat de reden voor de depressie-achtige klachten en onrustige gevoelens. “Het is bekend dat hoge glucosespiegels een risicofactor voor depressie kunnen zijn”, aldus Chellappa.

Volgens de onderzoekers hebben niet enkel nachtwerkers baat bij deze nieuwe bevindingen. “Ook andere mensen die te kampen hebben met verstoringen van het 24-uursritme – zoals mensen met een jetlag – of mensen die last hebben van psychische stoornissen, kunnen er mogelijk baat bij hebben”, zegt Chellappa. “Dat zal verder onderzocht moeten worden. Daarnaast draagt onze studie bij aan het groeiende bewijs dat strategieën die slaap en 24-uursritmes optimaliseren, de geestelijke gezondheid kunnen bevorderen.”

Wat is het 24-uursritme Als mens heb je een biologische klok. Daardoor hebben we een dag-nachtritme van ongeveer 24 uur (= het 24-uursritme of circadiane ritme). Dit ritme is belangrijk voor verschillende lichaamsprocessen, waaronder het slaap-waakritme. Onze biologische klok zorgt ervoor dat deze processen plaatsvinden wanneer ze moeten plaatsvinden. Nachtwerk, een jetlag of lang naar schermen kijken in de avond kunnen ervoor zorgen dat er een verstoring van onze biologische klok optreedt.

