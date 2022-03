Seksueel overdraagbare bacterie ook in België in opmars: “Let op bij orale en anale seks”

Voor het eerst in ruim vijf jaar wilde polio ontdekt in Afrika

In het Afrikaanse land Malawi is een kind besmet geraakt met het poliovirus type 1, dat mogelijk tot onherstelbare verlamming leidt. Het gaat om het eerste geval dat in Afrika is ontdekt in meer dan vijf jaar, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. Type 1 is de enige wilde variant die nog circuleert in de wereld, nadat twee andere types in 2015 zijn uitgeroeid.

18 februari