Sanofi zet ontwikkeling van mRNA-vaccin tegen coronavirus stop ondanks positieve resultaten

Europa koopt 200 miljoen coronavac­cins van totaal ander type: wat is het Novavax-vac­cin en hoe werkt het?

6 augustus De Europese Commissie heeft beslist om nog eens 200 miljoen coronavaccins aan te kopen, dit keer van het Amerikaanse farmabedrijf Novavax. Het gaat om een nieuw type vaccin, dat op een totaal andere manier werkt dan de inentingen die nu al in België gebruikt worden. Maar volgens vaccinoloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) is de nieuwkomer wel even doeltreffend.