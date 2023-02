Samenwonen met je partner gaat hand in hand met lagere bloedsuikerspiegel, stelt studie

Het onderzoek, gepubliceerd in het BMJ diabetes tijdschrift, ontdekte dat vijftigplussers die getrouwd zijn of samenwonen met hun partner een lagere bloedsuikerspiegel vertonen. De research bouwt verder op eerdere publicaties over de gezondheidsvoordelen van trouwen of samenwonen en de link tussen sociaal isolement en het risico op diabetes type 2.

Hoofdauteur Katherine Ford licht toe: “Wij vonden dat huwelijkse staat, in tegenstelling tot huwelijkse steun of spanning, de gemiddelde glycemische niveaus leek te beïnvloeden in onze steekproef van Engelse volwassenen van 50 jaar en ouder zonder bestaande, zelfgerapporteerde diabetes.” Volgens de resultaten maakt het dus niet uit of je huwelijk gespannen is. Dezelfde voordelen zouden blijven gelden.

Harmonieus huwelijk of niet?

De analyse van Ford is gebaseerd op gegevens van de English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) tussen 2004 en 2013. Uiteindelijk gebruikten de onderzoekers gegevens van 3.335 Engelse volwassenen tussen 50 en 89 jaar oud zonder eerder gediagnosticeerde diabetes. Van de deelnemers werden bloedmonsters genomen om hun gemiddelde bloedsuikerspiegel te meten. Verder werd gevraagd of ze een partner hadden met wie ze samenwoonden en hoe harmonieus die relatie al dan niet is.

Er werd ook getest op de kans op prediabetes, die ook lager was bij getrouwden of samenwonenden. Bij een verandering in relatiestatus merkten onderzoekers ook significante veranderingen op in de bloedsuikerspiegel of de kans op prediabetes. Een directe oorzaak voor het verband is echter niet vastgesteld in de studie.

Ford legt nog uit dat de onderzoekers een huwelijk en een samenwonend partnerschap als hetzelfde behandelden. Dat betekend dat het niet zeker is of een huwelijk meer voordeel biedt als samenwonen met een partner. Daarenboven gaat het onderzoek ook niet in op de mogelijke voordelen van samenwonen met een vriend of een andere huisgenoot. Ford vermoedt echter dat het “niet hetzelfde effect” zou hebben.