Rode Kruis zoekt dringend 32.400 nieuwe donoren

50.000 nieuwe bloeddonoren heeft het Rode Kruis nodig: dat klinkt als gigantisch veel, maar dat is het aantal dat nodig is om de donorpopulatie op peil te houden. Makkelijker gezegd dan gedaan want de teller staat voor 2021 voorlopig op 17.597 ofwel 35% van 50.000 en we zijn al in de helft van het jaar. Daarom start vandaag de ‘geef voor elkaar’-campagne waarin solidariteit en geven voor mensen uit jouw buurt centraal staan.

Op de website kun je zien hoe solidair de inwoners van jouw gemeente zijn. Momenteel telt Bever (Vlaams-Brabant) in verhouding het meeste donoren. 132 inwoners van de 1.717 inwoners zijn donoren of 7,69% van de inwoners. Ook Arendonk (6,79%), Retie (6,53%), Langemark-Poelkapelle (6,02%) en Vosselaar (5,77%) doen het uitstekend.

Opvallend: in Brussel en de meeste grootsteden en een aantal gemeenten aan de kust loopt dat een stuk minder. “Bloed, plasma en plaatjes geven is een sociaal gebeuren. Na het doneren kan je nog iets drinken en wat napraten, soms komen mensen uit dezelfde buurt doneren of herken je mensen tijdens je donatie. Dat is gezellig”, legt woordvoerder Jan Poté uit; “In grootsteden is de anonimiteit grotere en dat laat zich blijkbaar wat voelen in de cijfers. Wat de kustgemeenten betreft, heeft het vooral met de leeftijdspiramide te maken. Je kan bloed geven tot je 65ste en daarna ook nog maar dan mag je laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden zijn en moet je goedkeuring hebben van de arts op de bloedinzameling.”