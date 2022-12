Robotchirurgie beter voor patiënten met eierstokkanker dan klassieke operatie

Coronavi­rus voorbije weken meest aanwezig in woonzorg­cen­tra en ziekenhui­zen

Het coronavirus is de voorbije periode het meest aanwezig geweest in woonzorgcentra en ziekenhuizen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (IDEWE-KU Leuven), dat het aantal besmettingen in verschillende sectoren van onze economie vergelijkt. Over het algemeen bekeken bevindt het aantal besmettingen zich op een laag plateau.

28 november