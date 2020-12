Riziv-uitgaven voor hoortoestellen op tien jaar meer dan verdubbeld

Blinde dj wordt nu langzaam doof: “Het kan dat ik morgen niets meer hoor”

12 december Niet kunnen zien is nooit een obstakel geweest om te blijven doen waar hij goed in is: dj’en en radio maken. Maar de twee grootste liefdes van student Anthony Reyers (27) worden nu bedreigd door een andere ‘beperking’, doofheid. Het wordt stilaan stiller in het hoofd van de dj, en dat is slikken. “Het kan dat ik morgen opsta en niets meer hoor.” Omdat het onderzoek naar z'n ziekte nog in z’n kinderenschoenen staat, zamelt hij geld in.