Riziv legt voor het eerst quotum op: bij 50-plussers mag niet elke knie nog onder het mes

Dit weten we over Arcturus, de nieuwe Covidvari­ant die wetenschap­pers nauwlet­tend in de gaten houden

XBB.1.16 oftewel Arcturus: het is de nieuwste Covidvariant die nauwlettend opgevolgd wordt door experts. De omicron-subvariant werd al in meer dan twintig landen ontdekt en leidt tot een golf van nieuwe sterfgevallen in India. Ook in Nepal veroorzaakt de variant een stijging van het aantal besmettingen. Wat weten al over Arcturus? En is er reden tot paniek? We zetten alles op een rijtje.