Rapport: bewijs groeit dat microplastics in kleding mogelijk long- en darmaandoeningen veroorzaken

Piepkleine plasticdeeltjes die loslaten van synthetische kleding zijn niet alleen slecht voor het milieu, er is ook steeds meer bewijs voor dat ze gezondheidsschade veroorzaken als mensen ze inademen of via hun mond binnenkrijgen. De Plastic Soup Foundation heeft honderden publicaties over de gezondheidsrisico's van microplastics geanalyseerd en samengevat in een rapport. "Maken kleren ons ziek?" is de titel daarvan.

Volgens de onderzoekers is het eerlijke antwoord: "We weten het nog niet zeker, maar het wetenschappelijke bewijs stapelt zich op." Losgelaten vezels van synthetische stoffen als polyester, nylon, acryl en polyamide zijn in elk geval volop in onze leefomgeving te vinden, zowel binnenshuis als in de buitenlucht.

Long- en darmaandoeningen

De Plastic Soup Foundation haalt in het rapport onder meer onderzoeken aan waaruit blijkt dat microplastics diep kunnen doordringen in de longen en zo mogelijk ontstekingen kunnen veroorzaken. Een hoge blootstelling aan nylonvezels kan leiden tot de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, een andere darmziekte. Uit onderzoek onder werknemers van nylonfabrieken in de VS en Canada blijkt dat 4 procent na langdurige blootstelling een longaandoening ontwikkelt. Deze mensen hebben een verminderde longinhoud, last van kortademigheid en ze moeten veel hoesten.

Vooral jonge kinderen worden tijdens het spelen volop aan microplastics blootgesteld. Onderzoeker Barbro Melgert van de Rijksuniversiteit Groningen in Nederland, die aan het rapport meewerkte, heeft met haar eigen onderzoek laten zien dat vooral jonge longcellen in hun ontwikkeling worden geremd als ze teveel met nylonvezels in contact komen. "Het is zorgwekkend dat juist kinderen, omdat hun longen nog in ontwikkeling zijn, dubbel zoveel plasticvezels inademen als volwassenen", zegt ze.

Strengere regelgeving

Een deel van de microplastics om ons heen is afkomstig van kleding. In de kledingindustrie ziet de Plastic Soup Foundation daarom een deel van de oplossing. De organisatie pleit voor strengere regelgeving en wil tegelijkertijd consumenten bewust maken van de risico's van "fast fashion", goedkope kleding die vaak letterlijk snel uit elkaar valt. Door betere kwaliteit te leveren, valt daar iets aan te doen. Wat de Plastic Soup Foundation betreft zou de kleding die de industrie produceert over vijf jaar de helft minder plasticvezels moeten loslaten dan nu.

“Het moet verboden worden om kleren op de markt te brengen die zo snel slijten en zoveel vezels verliezen dat ze na vijf wasbeurten veel weghebben van de nieuwe kleren van de keizer", stelt directeur Maria Westerbos.

