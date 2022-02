Radioactieve kankerbestraling van binnenuit stopt uitzaaiing van tumoren: “Grote stap voorwaarts voor verschillende patiënten”

Professor Lardon: “Moment nadert dat we kanker snel kunnen opsporen via bloedafna­me of ademanaly­se”

De vroege opsporing van kanker via een eenvoudige bloedafname of een analyse van de adem komt stilaan in het zicht. Dat zegt professor Filip Lardon (UAntwerpen) in de aanloop naar Wereldkankerdag op 4 februari. “Het moment waarop mensen niet meer bang hoeven te zijn voor kanker komt elke dag een stapje dichterbij”, meent Lardon.

