Psychiatrisch Universitair Centrum KU Leuven maakt jongerenafdelingen volledig rookvrij

"Door de intense manier van samenleven in de K-dienst (kinderpsychiatrie, red.) in een kwetsbare episode, is er een verhoogde kans dat jongeren tijdens hun verblijf rookgedrag van andere jongeren of volwassenen overnemen. Om kinderen en jongeren niet in de verleiding te brengen, maakt de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie ook de omgeving van al zijn afdelingen rookvrij."

Rookstopbegeleiding

In het UPC worden 130 kinderen en jongeren opgevangen, ongeveer de helft jonger dan 15. Tot nu toe mochten jongeren ouder dan 15 jaar af en toe roken als ze daar toestemming voor hadden van ouders of voogd. Op de terrassen was daar een rookplek voor. Personeel en bezoekers konden terecht in rookzones in de nabijheid van de opnameafdelingen. Dat stopt nu. Het ziekenhuis voorziet wel in rookstopbegeleiding en met elke jongere die het er moeilijk mee heeft, zal gezocht worden naar gezondere manieren om aan stressreductie te doen, luidt het. In een overgangsfase zullen in zeldzame gevallen nicotinepatches worden gebruikt.