Professor Lardon: “Moment nadert dat we kanker snel kunnen opsporen via bloedafname of ademanalyse”

Cellen in 3D

“Dat stadium laten we stilaan achter ons”, benadrukt hij. “Sinds kort kunnen we in ons lab bijvoorbeeld cellen kweken in 3D in plaats van in 2D. Met die cellen ‘bouwen’ we als het ware menselijke miniorgaantjes en minitumoren. Zo krijgen we een veel realistischer beeld van de ontwikkeling van kankercellen. Het laat ons bovendien toe om doelgericht nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en uit te testen voor verschillende kankertypes. In Antwerpen bestuderen we tegenwoordig ook hoe we kankercellen met plasma kunnen bestrijden.”