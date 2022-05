Producent van apenpokkenvirus: “Genoeg vaccins beschikbaar”

De hoofdzetel van Bavarian Nordic bevindt zich in Denemarken, waar ook de productie van het vaccin plaatsvindt. Het bedrijf heeft als enige ter wereld de toelating voor een vaccin tegen apenpokken. Momenteel kunnen per jaar 30 miljoen dosissen geproduceerd worden, aldus Sørensen.

De toelating is echter beperkt tot de Verenigde Staten en Canada, waar het vaccin bekend staat onder de naam Jynneos. De goedkeuring in de Europese Unie wordt momenteel voorbereid, vertelt Sørensen. In Europa is het vaccin tot nog toe alleen toegelaten voor pokken bij de mens, die als uitgestorven worden beschouwd. In Groot-Brittannië wordt het vaccin ‘off-label’ of niet-geregistreerd gebruikt, dat wil zeggen zonder de bijbehorende goedkeuring.