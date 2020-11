POLL. Laat jij je vaccineren zodra het kan? Stel hier uw vragen over het coronavaccin

WHO waarschuwt: “Als we maatrege­len versoepe­len, kunnen we in januari sterftecij­fer hebben dat vier tot vijf keer zo hoog is als in april”

16 oktober De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het stijgende aantal Covid-19-gevallen in Europa "zeer zorgelijk". Hoewel de situatie nu nog niet zo erg is als begin dit jaar, kan een aanhoudende versoepeling van de maatregelen volgens regionale directeur voor Europa Hans Kluge leiden tot een sterftecijfer dat in januari 2021 vier tot vijf keer zo hoog ligt als in april.