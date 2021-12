Politiek zet licht op groen voor vaccinatie van kinderen vanaf 5 jaar: “Zo krijgen kinderen normaal schoolleven”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.



De ministers van Volksgezondheid verzameld binnen het IMC (Interministeriële Conferentie) hebben maandag de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar goedgekeurd.

Positieve adviezen

Het politieke groen licht komt er na eerdere positieve signalen en adviezen van het EMA, het Europees Geneesmiddelenagentschap, en de Hoge Gezondheidsraad.



Het EMA zette eind vorige maand al het licht op groen om het aangepaste vaccin van Pfizer en BioNTech te zetten bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. De voordelen zijn groter dan de mogelijke risico’s, zeker bij kinderen met een verhoogd risico door onderliggende aandoeningen, klonk het in een mededeling. Vorige week volgde er in ons land dan ook een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR).

Uitnodigingen

Met de beslissing van de ministers van Volksgezondheid is de knoop helemaal doorgehakt. Net als bij de rest van de bevolking is de vaccinatie voor 5-11-jarigen vrijwillig. De groep kinderen met onderliggende aandoeningen — het zou gaan om een beperkte groep — krijgt wel voorrang. Zij zouden in overleg met de kinderartsen versneld hun vaccin kunnen krijgen. De rest krijgt een uitnodiging via de vaccinatiecentra.

“Er zou al deze week werk kunnen gemaakt worden van de vaccinatie voor kinderen met onderliggende aandoeningen”, legt minister Beke uit aan VTM NIEUWS. “Voor de rest zullen de eerste uitnodigingen deze week of volgende week de deur uitgaan, waardoor we eind dit jaar/begin volgend jaar de eerste prikken kunnen zetten.”

Vaccinatiecentra

Het is de bedoeling om dat vooral in de vaccinatiecentra te doen. “Mochten er bijvoorbeeld gelet op de boostercampagne hier en daar capaciteitsproblemen zijn, dan zijn we aan het kijken voor een alternatief”, laat Beke wel weten. Eerder werd al beslist niet in de scholen te prikken. “De scholen hebben nog wel wat andere katten te geselen met besmettingen, quarantaine, de heropstart volgend jaar, ...”, aldus de minister. “Ook logistiek is het gemakkelijker om dit te organiseren in de vaccinatiecentra.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Boosterprikken én kindervaccinaties tegelijkertijd in vaccinatiecentra

Er moeten, als het goed gaat, één miljoen kinderen gevaccineerd worden en ook de boostercampagne bij de volwassenen komt op stoom. VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens vraagt aan federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) of dat wel zal lukken: “Het moet lukken, want we zitten met die omikronvariant die aan het komen is. We weten dat als je volwassen mensen die booster geeft, ze beter beschermd zijn ertegen. Dus het is én de kinderen zo goed mogelijk vaccineren én de volwassenen de booster geven. Het moet een beetje gelijktijdig gebeuren, maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Aangepast

Voor de vaccinatie van de groep 5-11-jarigen wordt dus het coronavaccin van Pfizer-BioNTech ingezet, dat aangepast is op maat van kinderen. De kindervaccins hebben een andere samenstelling en dosering dan de vaccins voor volwassenen; de dosering voor kinderen werd bijgesteld naar 10 microgram per spuitje, ten opzichte van 30 microgram voor hogere leeftijdsgroepen. De tweede prik zal 21 dagen na de eerste gezet worden.

Geen CST voor die leeftijdsgroep

De ministers van Volksgezondheid benadrukken nog dat de vaccinatiestatus van 5-11-jarigen geen impact zal hebben op de toegang die kinderen hebben tot het openbare leven. Er komt dus ook geen Covid Safe Ticket (CST) voor die leeftijdsgroep.

Volledig scherm Een jongen krijgt het kindervaccin van Pfizer in Rome, Italië. © AP

‘Geval per geval bekijken’

Marc Raes, kinderarts van het Jessa Ziekenhuis en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde, stelt dat uit studies van Pfizer en de grootschalige vaccinatie van jonge kinderen in de VS blijkt dat er geen onrustwekkende bijwerkingen zijn. Hij begrijpt wel dat ouders twijfelen om hun gezond kind te laten vaccineren. Kinderen worden namelijk meestal niet ziek na een besmetting. “Het is anders dan bij andere vaccins die kinderen wel degelijk beschermen tegen ernstige ziekte”, zegt hij.

Voor kinderen met een verhoogd risico of onderliggende aandoeningen is er volgens hem geen twijfel nodig. Zij krijgen best een vaccin. Dat geldt ook voor kinderen die kwetsbare mensen in hun omgeving hebben. “Elke situatie is anders en het moet geval per geval bekeken worden. Het is een genuanceerd verhaal”, aldus Raes. Het is alleszins niet de taak van de kinderarts om mensen te overtuigen om hun kind te laten vaccineren. Bij vragen of twijfels kunnen zowel de huisarts als de pediater wetenschappelijke en objectieve informatie geven.

In totaal zijn er 490.000 5- tot 11-jarigen die na de beslissing een inenting tegen Covid-19 kunnen krijgen.

Bekijk ook de reportage van VTM NIEUWS over de kindervaccins. Het artikel gaat verder onder de video.

Mentale gezondheid

De onderwijskoepels reageren alvast tevreden. “De voorbije jaren, met de voorbije weken als hoogtepunt, toonden aan hoe zwaar het coronavirus kan huishouden in onze basisscholen. Hopelijk kan de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen er mee voor zorgen dat het tweede en derde trimester zo normaal mogelijk kan verlopen voor onze leerlingen en schoolteams”, laat Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, weten in een reactie.

Hoewel jonge kinderen zelf vaak weinig hinder ondervinden van het coronavirus, komt een vaccinatie ook hen ten goede, stelt het gemeenschapsonderwijs GO!. “Ze worden er niet erg ziek van maar ze kunnen wel besmet raken en kunnen zo ook anderen besmetten. Op die manier houden ze de epidemie mee in stand en dit heeft dan weer wel negatieve gevolgen voor hen”, zegt afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux. Hij verwijst onder meer naar hun mentale gezondheid door quarantaines, schoolsluitingen, beperking van hun sociale contacten en buitenschoolse activiteiten. “Hen vaccineren kan dus helpen om de viruscirculatie te verminderen en komt de kinderen zelf ook ten goede.”

Lees ook:

BEKIJK OOK: