Plasma met antistoffen zorgt niet voor snellere genezing van Covid-19-patiënten

De plasmastudie is een van de studies van het DAWn-consortium (Donated Antibodies Working agaiNst COVID-19). Tussen mei 2020 en januari 2021 namen er bijna 500 gehospitaliseerde COVID-19-patiënten deel aan de studie. Twee derde van hen kreeg een behandeling met convalescent plasma: dat is plasma dat gedoneerd is door genezen patiënten met hoge concentraties antistoffen tegen het coronavirus. De overige patiënten vormden de controlegroep: zij kregen geen plasma toegediend. Het is de eerste internationale studie die zo'n grote hoeveelheid plasma met zoveel antistoffen gebruikte.



"We hoopten dat de nood aan intensieve beademing en het aantal overlijdens bij Covid-19-patiënten zouden afnemen dankzij de toediening van plasma met antistoffen, en dat in een vroege fase van hun hospitalisatie. Aangezien convalescent plasma in het verleden een veelbelovend effect had bij een aantal infecties, was dat zeker een relevante onderzoeksvraag", zegt professor dr. Geert Meyfroidt, nationaal coördinator van de studie. "Onze studie toont duidelijk aan dat zelfs een grote hoeveelheid plasma, met veel antistoffen, niet in staat is om de natuurlijke afweerreactie te beïnvloeden en de uitkomst voor patiënten te verbeteren."