Placenta beschermt foetus tegen coronavirus volgens nieuwe studie UCL

Beschermende barrière

De onderzoekers rekruteerden 31 mensen die tijdens het derde trimester van hun zwangerschap positief testten op Covid-19. De eerste tests, uitgevoerd op monsters van de placenta, bloed (van de zwangere persoon en navelstreng), urine van de zwangere persoon en de baby, enzovoort vertoonden geen aanwezigheid van het virus in de placenta of in het organisme van de zwangere persoon. Het onderzoeksteam probeerde vervolgens placentacellen in vitro te overstelpen met grote hoeveelheden van het virus. Desondanks kon het virus niet circuleren. Daaruit volgde de conclusie dat de placenta als een beschermende barrière tegen Covid-19 werkt.

Ook de twee belangrijkste receptor-eiwitten van het coronavirus werden onderzocht. Als een van de twee in de placenta aanwezig was, was de andere volledig afwezig. De studie toonde bovendien aan dat zelfs door het ontbrekende eiwit kunstmatig in de placentacellen te introduceren, het virus niet in staat was om binnen te dringen en zich in de placenta te vermenigvuldigen.