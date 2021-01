Pfizer zet vaccinleveringen tijdelijk op lager pitje, maar schaalt daarna fors op

Het Noorse gezondheidsinstituut vernam vandaag dat Pfizer de leveringen van zijn coronavaccin met BioNTech vanaf volgende week tijdelijk op een lager pitje zet, omdat het bedrijf zijn productiecapaciteit wil kunnen opschalen. De tijdelijke vertraging heeft volgens het gezondheidsinstituut gevolgen voor Noorwegen, dat volgende week 8.000 dosissen minder zou ontvangen dan gepland, maar ook voor de EU-landen.

Pfizer bevestigt dat er tot begin februari "een tijdelijke invloed zal zijn op de zendingen". "Zoals steeds het geval is bij productiviteitsverhogingen en -verbeteringen voor een hogere capaciteit, moeten we wijzigingen aanbrengen in onze processen en aan onze productiefaciliteiten, wat extra regelgevende goedkeuringen vraagt", klinkt het bij het bedrijf. "In de nabije toekomst kunnen er dus wijzigingen zijn in de bestellingen en de verzendschema's vanuit Puurs (waar het vaccin voor Europa geproduceerd wordt, red.)."

Verhoging van beschikbare dosissen

De bedoeling is wel om dit jaar uiteindelijk een pak meer dosissen te leveren dan de 1,3 miljard die initieel gepland waren, benadrukt Pfizer. De nieuwe doelstelling is 2 miljard geleverde doses in 2021. Dat betekent een "aanzienlijke verhoging van de beschikbare dosissen" vanaf eind februari en in maart, klinkt het.

Hoe groot de impact van de tijdelijke vertraging precies zal zijn in de EU en in ons land, is niet duidelijk. De Europese Commissie en de lidstaten volgen de leveringen en eventuele problemen sowieso van dichtbij op in de speciaal daarvoor opgerichte stuurgroep, valt te horen in Europese kringen. Tot nog toe zijn daar enkel nog maar kleine problemen vastgesteld.