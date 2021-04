Pfizer werkt aan pil tegen coronavirus: “Potentieel medicijn bij eerste tekenen van infectie”

Het farmabedrijf Pfizer is momenteel druk in de weer met de ontwikkeling van een antivirale behandeling tegen Covid-19 met pillen. Zowel de vestigingen in België als in de VS zijn betrokken bij de eerste van de klinische studie. “Het is een race tegen de tijd.”