Pfizer moet Italiaan 500.000 euro nadat Parkinsonmiddel hem gokverslaafd en hyperseksueel maakte

Pfizer is in Italië in hoger beroep veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 500.000 euro aan een 60-jarige man. In de bijsluiter van een Pfizermedicijn stond aanvankelijk geen waarschuwing over twee mogelijke bijwerkingen. De zestiger slikte het middel jarenlang, ontwikkelde een hevige gokverslaving en kreeg last van hyperseksualiteit (overmatige seksuele drang). Het hof in Milaan deelde dezelfde mening van de rechtbank in eerste aanleg, en bevestigde de inhoud van het eerste vonnis.

De zaak draait rond het product Cabaser, ook bekend als Cabergoline en Dostinex. Het middel is ook hier op medisch voorschrift beschikbaar om de melkproductie (stuwing) te onderdrukken na geboorte of ongewenste zwangerschap. In het buitenland - waaronder Italië - wordt het in een hogere dosering ook ingezet tegen Parkinson, maar in ons land en Nederland mag het daar niet voor worden gebruikt.

De man was een prille veertiger toen hij de eerste tekenen van Parkinson ervoer. Er is geen medicijn waarmee de bewegings- en gedragsstoornis kan worden genezen. Een behandeling kan enkel de symptomen onderdrukken. De Italiaan uit het centrum van het land slikte Cabaser tussen 2001 en 2006. In de bijsluiter was toen geen adequate informatie over de bijwerkingen in kwestie te vinden. Het leidde pas in 2007 tot een concrete waarschuwing. Pfizer moet op de hoogte zijn geweest, oordeelt de rechter. De betrokkene startte in 2015 in Turijn een gerechtelijke procedure.

Al na enkele maanden na de start van de inname kreeg ik last van eetbuien en raakte ik seksueel overprikkeld, zei de man in de rechtszaal. “Toen begon ik te spelen. Eerst nog zonder geld, zomaar voor de lol. Ik begon tijdens m’n werkuren meer en meer online casino’s te bezoeken. Ik schreef 50 dollar over naar een buitenlands bedrijf, maar dat geld was snel op.”

Zijn gokdrang escaleerde helemaal. Het leidde ertoe dat hij budgetten van zijn werkgever gebruikte om 1.802 tijdelijke creditcards aan te kopen om zijn verslaving te financieren. De man vergokte zo minstens 100.000 euro. “Ik dacht dat ik gek werd. Ik vergat te werken en speelde op kantoor, maar ook ‘s nachts thuis, terwijl mijn vrouw lag te slapen. Ik loog tegen iedereen zodat ze niets zouden merken.” Hij wil zo snel mogelijk zijn ex-werkgever vergoeden.

“Het arrest stelt de werking van het middel vanuit medisch oogpunt zelf niet in vraag”, onderstreept advocaat Stefano Bertone, een van de advocaten van de zestiger, in een reactie aan de krant Il Messagero. “Maar gebruikers moeten deze bijwerkingen van tevoren kennen.”