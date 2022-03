Pfizer en Moderna aangeklaagd om inbreuk patent coronavaccins

"Hoge vraag naar geestelij­ke gezond­heids­zorg mag niet tot amateuris­me leiden”

De coronapandemie heeft de geestelijke gezondheidskloof nog vergroot en de grote vraag naar hulp mag niet tot amateurisme leiden. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies over de toestand van de geestelijke gezondheidszorg na twee jaar coronapandemie. "Er is nood aan een efficiënt, geïntegreerd systeem, zodat iedereen de hulp krijgt die hij nodig heeft en verdient", zegt expert Elke Van Hoof (VUB).

