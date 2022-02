Pfizer-booster voor 12-plussers krijgt groen licht, Moderna goedgekeurd voor 6- tot 11-jarigen

Nieuwe campagne verwijst vooroorde­len over choleste­rol naar rijk der fabelen

De Belgische Cardiologische Liga heeft een campagne opgestart om mensen beter te informeren over cholesterol. Onder de titel ‘Juist of Fout: 11 theorieën over Cholesterol’ worden de Belgen geconfronteerd met een reeks al dan niet correcte uitspraken over het onderwerp.

16 februari