Pfizer/ BioNTech en Moderna: derde ‘booster’-prik maakt vaccin tot tien keer effectiever

Johnson & Johnson kiest Gent als Europese productie­si­te voor behandelin­gen voor bloedkan­ker­pa­tiën­ten

22 juni Janssen Pharmaceutica, de dochter van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson (J&J) die bij ons bekend is om zijn ves­tiging in het Kempische Beerse, krijgt er een prestigieuze site bij. In het Tech Lane-wetenschapspark van de UGent in Zwijnaarde begint later dit jaar de bouw van de eerste productiesite voor celtherapie van Janssen Pharmaceutica.