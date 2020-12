OVERZICHT. Zo ver staan de ‘Belgische’ vaccins

Chinees vaccin Sinovac heeft volgens Indone­sisch farmabe­drijf effectivi­teit van 97 procent

8 december Volgens het farmabedrijf Bio Farma, dat in handen is van de Indonesische overheid, heeft het coronavaccin van het Chinese bedrijf Sinovac een doeltreffendheid van 97 procent. Daarmee zou het de hoogste effectiviteit hebben van alle vaccins die tot hiertoe zijn ontwikkeld. Het Indonesische bedrijf komt hierdoor wel sneller met resultaten dan de Chinezen van Sinovac zelf, want volgens hen wordt de exacte efficiëntie van het vaccin pas bepaald in januari.