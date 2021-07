OVERZICHT. Welk vaccin beschermt ons het beste tegen welke (dominante) virusvariant?

1 op 10 Nederlan­ders die positief testen, is volledig ingeënt: “En toch blijft prikken, prikken, prikken dé oplossing”

6:14 Nieuwe info is het niet, maar het zorgt toch voor wat verwarring: wie volledig gevaccineerd is, kan nog steeds andere mensen besmetten met het coronavirus. Zijn die twee prikken in de bovenarm dan nutteloos? “Integendeel. Als de deltavariant had gecirculeerd in een wereld zonder vaccins, dan was dat een catastrofe geweest met duizenden extra overlijdens.”