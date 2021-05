OVERZICHT. Daling coronabesmettingen vertraagt maar ziekenhuisopnames blijven dalen met 17 procent

Wat weten we over Indiase coronavari­ant? Iets besmette­lij­ker, maar vertrouwen in huidige vaccins

10 mei Er zijn in ons land opnieuw 19 besmettingen met de Indiase variant van het coronavirus ontdekt. Wereldwijd dook de B.1.617-variant op in minstens 17 landen, maar er is nog weinig over geweten. Aangenomen wordt dat hij minstens 15 procent besmettelijker is, maar vaccinproducenten maken zich sterk dat de huidige coronavaccins ook hiertegen opgewassen zijn.