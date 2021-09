OVERZICHT. Aantal ziekenhuisopnames gedaald, nog 210 coronapatiënten op intensieve zorgen

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten is in ons land gedaald met 13 procent. Er liggen verspreid over de Belgische ziekenhuizen nog 210 coronapatiënten die intensieve zorgen nodig hebben. Het aantal nieuwe besmettingen is licht gestegen in vergelijking met een week eerder, maar er is ook meer getest. Dat blijkt uit het dashboard van Sciensano.

Tussen 17 en 23 september werden er dagelijks gemiddeld 52 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een daling met 13 procent in vergelijking met een week eerder.

Op dit moment liggen er nog 662 (-7 procent) coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie er 210 (-1 procent) intensieve verzorging nodig hebben.

Het is van 2 september geleden dat er nog eens minder dan 200 mensen met Covid-19 op de diensten voor intensieve zorgen lagen. Daarna is het cijfer wat gestegen. De laatste dagen is de trend weer lichtjes dalend.

Op het piekmoment in de tweede golf - begin november vorig jaar - hadden een tijdje meer dan 1.400 coronapatiënten tegelijk intensieve verzorging nodig. In de derde golf in april, lag de piek rond 940.

Besmettingen

Tussen 15 en 21 september werden er dagelijks gemiddeld 2.020 nieuwe besmettingen vastgesteld, een lichte stijging met 1 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.233.723 besmettingen geregistreerd.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we bijna elke dag een hoger aantal besmettingen dan dezelfde dag een week eerder, behalve in het weekend.

Testen

Er werden tussen 15 en 21 september ook meer tests afgenomen: gemiddeld zo’n 47.969 per dag (+7 procent).

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio blijft stabiel op 4,6 procent. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,88, wat betekent dat de epidemie licht afneemt.

Overlijdens

Nog tussen 15 en 21 september lieten dagelijks gemiddeld zo’n 5,7 mensen het leven, een daling met 22 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 25.554 Covid-19-overlijdens.

Vaccinaties

Intussen heeft 74 procent van de totale bevolking een eerste dosis van het vaccin gekregen, zo’n 73 procent is volledig gevaccineerd.

Vlaanderen

In Vlaanderen zijn 5.327.545 inwoners minstens deels gevaccineerd of iets meer dan 80 procent van de volledige bevolking. 5.224.578 onder hen zijn volledig ingeënt of 79 procent van de bevolking. Als we alleen naar de volwassen populatie kijken, liggen die percentages op respectievelijk 93 procent en 91 procent.

